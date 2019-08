Hoje às 16:25 Facebook

O cortejo arranca às 17 horas (do Luxemburgo) desta sexta-feira, em Viana do Castelo.

Sete mulheres do grupo Cancioneiro do Alto Minho, do Luxemburgo, vão participar esta sexta-feira no desfile da mordomia, que exibe anualmente todos os trajes de festa de Viana do Castelo, num dos momentos mais emblemáticos da romaria em honra da Nossa Senhora d'Agonia.

