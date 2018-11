Mais de 230 alunos portugueses nas turmas internacionais do ensino público

Hoje às 13:05 Facebook

De acordo com os números divulgados pelo ministro da Educação, Claude Meisch, há 37 crianças portuguesas matriculadas nas turmas de ensino fundamental. No total, 721 alunos frequentam as turmas internacionais deste tipo de ensino.

Já no secundário, o número de alunos lusos sobe para 201, num total de 1.312. Neste nível de ensino, os portugueses são a segunda maior fatia, depois dos luxemburgueses (306). Juntas, as fileiras internacionais do ensino fundamental e secundário têm 2.033 alunos. Os portugueses correspondem a 11,7% do total.

