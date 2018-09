Hoje às 17:51 Facebook

Carlos Tavares, antigo Quadro da Caixa Geral de Depósitos e ex-Presidente do Conselho Diretivo da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, cargo que deixou de exercer no final de 2016, assumiu recentemente as funções de Chairman e CEO da Caixa Económica Montepio Geral.

Ainda em setembro apresentará o Programa de Transformação que, depois de fazer o ponto da situação atual do banco, desenhou para o projetar para o futuro.

