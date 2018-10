Norgent-sur-Marne e Estrela do Mar ajudam a reflorestar a Figueira da Foz

Hoje às 19:09 Facebook

Em 2017, os incêndios assolaram Portugal e a reflorestação tornou-se necessária. O sentido de ajuda não conhece fronteiras e, por isso, a Figueira da Foz conta, agora, com a colaboração de um município francês, com o qual estabeleceu uma Carta de Amizade.

Cerca de 32 mil pinheiros marítimos irão seguir viagem para o concelho figueirense, com o intuito de reflorestar as zonas queimadas em outubro do ano passado. Esta iniciativa esteve a cargo da associação Estrela do Mar e da Mairie de Norgent-sur-Marne.

Natural da Figueira da Foz e também presidente da associação Estrela do Mar, Manuel Guardado sublinha que o principal objetivo é voltar a pintar de verde toda a zona afetada pelos incêndios. Antes da partida para Portugal, realizou-se a cerimónia de entrega de uma árvore simbólica. Estiveram presentes várias autoridades locais de Norgent-sur-Marne, assim como o Vereador do Município da Figueira da Foz, Miguel Pereira, que salientou o projeto como um exemplo de união entre as comunidades portuguesa e francesa.

