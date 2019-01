Novo instituto na Califórnia vai colecionar histórias orais da imigração portuguesa

Lusa Hoje às 15:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo Instituto Português Além-Fronteiras, que será inaugurado em fevereiro na Universidade Estadual da Califórnia, Fresno, irá criar um arquivo das histórias orais da imigração portuguesa na Califórnia, disse à Lusa o recém-nomeado diretor Diniz Borges.

A coordenação deste projeto será feita com a Faculdade de Ciências Sociais da universidade, onde há um departamento que já trabalha as histórias orais de outros grupos étnicos, sendo que os trabalhos vão iniciar-se em fevereiro.

Os objetivos do Instituto Português Além-Fronteiras passam por, segundo Diniz Borges, "criar uma ligação entre a universidade e a comunidade de origem portuguesa" no vale de São Joaquim, na Califórnia, o estado norte-americano com maior presença da diáspora lusa.

O Instituto foi criado depois de a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) ter aprovado um orçamento de 130 mil dólares para o arquivo de histórias orais e um ciclo de conferências.

A cerimónia de inauguração está marcada para 13 de fevereiro e terá a presença do presidente do governo regional dos Açores, Vasco Cordeiro, que dará a primeira palestra no ciclo semestral de conferências planeado pelo Instituto. O governante irá também encontrar-se com os dois congressistas luso-americanos eleitos pelo Estado, Jim Costa e Devin Nunes.

"Uma das missões importantes é ligar a comunidade do centro da Califórnia à universidade e conseguir apoios", afirmou Diniz Borges, sublinhando a importância de o instituto não estar apenas dependente de subsídios e poder financiar-se de outras formas.

O responsável explicou que a comunidade luso-americana do vale central tem "empresários com algum sucesso", em áreas como a agropecuária, que já demonstraram disponibilidade para contribuírem para projetos desta natureza.

Além das Ciências Sociais, o Instituto Português Além-Fronteiras estará também ligado às faculdades de Artes e Humanidades e Ciências Agrícolas da universidade de Fresno, um aspeto "multidisciplinar" que o "distingue" de outros centros de estudos portugueses existentes na Califórnia, considera Diniz Borges, já que não estará "exclusivamente no departamento de línguas."

Ainda assim, o instituto irá trabalhar com a docente Inês Lima, contratada no corrente ano letivo pela universidade de Fresno para a coordenação do currículo de língua portuguesa.

Na primeira fase, o instituto "estará mais ligado a Portugal e às comunidades portuguesas do centro da Califórnia", mas o objetivo de longo prazo é "abranger a lusofonia", disse o responsável.

Diniz Borges é também docente de português e acumula várias funções ligadas à comunidade luso-americana, sendo cônsul-honorário de Portugal em Tulare e presidente da Coligação Luso-americana da Califórnia (CPAC).