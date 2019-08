"O Melhor de Portugal" voltou a pintar Bruxelas de verde e vermelho

Hoje às 11:51 Facebook

Decorreu durante este fim de semana no Parque do Cinquentenário, em Bruxelas, a sétima edição do evento "O Melhor de Portugal" organizado pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).

A inauguração teve lugar no sábado na presença de Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP, Luís Mira, secretário-geral da CAP, Álvaro Amaro, candidato do PSD ao Parlamento Europeu, Carlos Moedas, Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, António Alves Machado, Embaixador de Portugal junto do Reino da Bélgica, além dos autarcas belgas Vincent De Wolf e Patrick Lenaers.

