O português que faz parar o trânsito no Luxemburgo

Chegou ao Luxemburgo de autocarro com uma mala e uma gaiola com dois canários, começou nas obras com "a pá e picareta". Hoje é o líder da Sopinor, um grupo no setor da construção civil com mais de 500 trabalhadores.

"Avenue de la Liberté", uma das principais artérias da cidade do Luxemburgo. O trânsito está condicionado para desespero dos automobilistas que todos os dias têm de ali passar. A avenida está esventrada, máquinas que parecem dinossauros esburacam a rua, os homens de coletes cor de laranja e capacete na cabeça trabalham com temperaturas (muito) baixas.

