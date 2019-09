O sonho português que um miúdo do Luxemburgo pode realizar esta quinta-feira

Hoje às 13:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Dany Mota nasceu no Luxemburgo, tem Cristiano Ronaldo como ídolo, e desde pequeno que sonha com a seleção portuguesa. Hoje, o jogador da Juventus pode estrear-se nos sub-21 com a camisola das quinas. A família explica o que ele andou para aqui chegar.

"Ele ligou-me e disse-me: Pai vai ver a convocação dos sub-21 de Portugal e depois diz-me o que achas", conta José Ramiro. "Quando vi o nome do meu Dany, meu Deus, que alegria... liguei logo à minha mulher para lhe dar a novidade", diz emocionado.

Leia mais em Contacto