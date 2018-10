Paris celebra "dia dedicado a Portugal"

Hoje às 15:27 Facebook

Paris vai ser palco de "um dia dedicado a Portugal" com uma gala e um encontro de associações lusófonas no próximo sábado, 13 de outubro, no Hôtel de Ville.

"É um dia dedicado a Portugal em Paris. Temos a gala à noite e, durante o dia, acontece o Encontro nacional de associações portuguesas em França. Portanto, temos um dia inteiro em que a Mairie de Paris está mobilizada para a Comunidade portuguesa", disse à Lusa Luciana Gouveia, Delegada-geral da Associação Cap Magellan, que está encarregue da programação artística da gala.

A oitava edição da Noite de Gala, oferecida pela Mairie de Paris e programada pela Cap Magellan, vai juntar 650 convidados, entre artistas, empresários, dirigentes associativos, políticos, professores e "estudantes lusófonos ou lusófilos".

