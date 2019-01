Paulo Pisco assume vice-presidência no Conselho da Europa

Hoje às 11:36 Facebook

O deputado do PS pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco, foi eleito vice-presidente da Sub-Comissão das Diásporas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, integrada na Comissão das Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas.

No âmbito da Sub-Comissão das Diásporas, existe a Rede dos Parlamentares para as Políticas das Diásporas, que foi lançada em setembro de 2017 em Lisboa, na Assembleia da República, que promove políticas e reformas legislativas que favoreçam o papel das diásporas, tanto nos países de origem como de acolhimento, a partir de intercâmbios entre membros dos parlamentos dos países do Conselho da Europa, associações de migrantes, instituições públicas, agentes privados e especialistas em várias áreas das migrações.

