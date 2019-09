Paulo Pisco: "Vamos continuar a valorização das comunidades"

Hoje às 18:10 Facebook

Paulo Pisco é deputado eleito pela Europa pelo partido socialista e, mais uma vez, é cabeça de lista nas legislativas de 6 de outubro. Em entrevista ao BOM DIA, o socialista analisou o mandato passado e revelou o rumo que o PS propõe no que toca à política de comunidades.

Paulo Pisco explicou a designação de Augusto Santos Silva como candidato pelo círculo fora de Europa como um "gesto de reconhecimento da importância que as comunidades têm para o partido socialista". Quando questionado acerca da ação do secretário de Estado das Comunidades o candidato não poupou nos elogios. "A publicação do livro com todas as iniciativas do Governo é um reflexo de um Governo que trabalhou muito em prol das comunidades", declarou o candidato do PS, ressalvando que "algumas das iniciativas não tiveram a visibilidade que deviam ter".

