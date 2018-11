Poemas de Pessoa em português e francês animam a histórica livraria Gallimard

Hoje às 15:08 Facebook

Twitter

Poemas de Fernando Pessoa ouviram-se na noite de terça-feira da semana passada, em francês e em português, na histórica livraria Gallimard, em Paris, numa iniciativa que juntou editores, investigadores e curiosos do poeta português que continua a conquistar leitores em França.

Entre a leitura nas duas línguas de "Liberdade", odes de Ricardo Reis, um dos heterónimos de Pessoa, e poemas de Alberto Caeiro, outro heterónimo, ou excertos do "Livro do Desassossego", o som da língua portuguesa, as dificuldades de tradução e a amplitude da obra do poeta português foram discutidas por leitores franceses que continuam a querer explorar e conhecer o escritor.

Leia mais em LusoJornal