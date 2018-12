Hoje às 16:30 Facebook

Um relatório da OCDE refere que, desde 2006, as opiniões dos europeus sobre os imigrantes têm-se mantido estáveis, mas que na maioria dos países cada vez mais pessoas assumem uma "tendência positiva".

Por outro lado, menciona que as pessoas nativas, quando interagem com imigrantes, "têm uma maior tendência para considerar a imigração uma oportunidade, principalmente quando essa interação acontece no local de trabalho".

