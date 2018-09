Portugal é o melhor país na Europa para um estrangeiro viver

Hoje às 17:00 Facebook

"Um paraíso para as famílias com uma excelente qualidade de vida." Em meio-tweet, este é o retrato de Portugal feito por quem vive no país como expatriado (alguém que cresceu num país, mas que vive noutro por razões profissionais ou pessoais). Portugal volta em 2018 a ser eleito um dos 10 melhores locais do mundo para quem vive emigrado: desceu ligeiramente, de 5º lugar para 6º no ranking global elaborado pela InterNations, a maior comunidade de expatriados do mundo.

Contudo, tal como na edição anterior, Portugal tem a melhor pontuação entre os países europeus. A qualidade de vida, a segurança e a facilidade de adaptação - e, claro, o clima - são algumas das categorias em que Portugal brilha. Mas também há problemas: as perspetivas de carreira são pouco animadoras, os impostos pesam, a burocracia incomoda e há quem se queixe dos cães que passam a noite a ladrar.

