Portugal em destaque em festival de música austríaco

O Festival Waves Vienna vai receber Portugal como um dos países de destaque para o seu tema "East Meets West". Foram confirmados 10 artistas portugueses que irão atuar nos palcos austríacos de 27 a 29 de setembro.

O Waves Vienna foi o primeiro festival de showcases da capital austríaca, que decorre desde 2011. Nesta edição, o público conhecerá dois "one man band", Noiserv (na foto) e Surma e, também, Rodrigo Leão. Vão igualmente contar com o rock português com os concertos de Grandfather"s House, The Miami Flu e We Bless This Mess. Numa vibe mais eletrónica, esperam-se as atuações de Papercutz, Mister Teaser, Holy Nothing e Vaarwell.

