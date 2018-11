Hoje às 13:10 Facebook

Quem o garante é um empresário nacional que explica que as costureiras dos seus clientes na China ganham mais 30 a 40% do salário das costureiras portuguesas.

A afirmação coincide com o dia que foi divulgado o relatório do Observatório sobre Crises e Alternativas que revela que o emprego cresce em Portugal, mas os salários são mais baixos que no ano 2000.

