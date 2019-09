Português cobiçado pela Esquerda e pela Direita na Noruega

Alexandra Barata Hoje às 14:14 Facebook

O português Nuno Marques, cabeça de lista do Partido do Centro em Nodden, na Noruega, vai ter um papel decisivo na formação do Governo municipal da cidade onde vive há 15 anos, ao representar a terceira força mais votada (15,8%).

Tanto o Partido dos Trabalhadores (Esquerda, 33,4%) como o Partido da Direita (16,7%) pretendem estabelecer um acordo pós-eleitoral com o consultor e docente universitário para obter maioria. A maratona negocial tem início esta quarta-feira e poderão passar duas semanas até o processo estar encerrado.

Nuno Marques, de 38 anos, confessa que está mais inclinado para se aliar ao Partido dos Trabalhadores, com o qual sente mais afinidades ideológicas. "Mas há muita coisa em jogo", observa.