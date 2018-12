Português desaparecido na Bélgica

Hoje às 17:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cidadão português de 67 anos foi dado como desaparecido em Anderlecht, Bélgica, divulgaram, esta sexta-feira, as autoridades do país.

Segundo nota policia, publicada no site da Polícia belga, o homem tem nacionalidade portuguesa e não se exprime em francês. Quando desapareceu, usava calças e casaco com capuz cinzentos e uma camisa branca.

Máximo Mónica do Rosário foi visto pela última vez na quinta-feira num supermercado da cidade de Anderlecht, um dia depois de ter saído do aeroporto de Gosselies, no sul de Bruxelas.