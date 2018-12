Hoje às 16:26 Facebook

Gonçalo Roque, um português perito em ginástica acrobática, venceu a 11.ª edição do concurso Got Talent na Polónia (intitulado "Mam Talent!") com um projeto feito em parceria com a polaca Kinga Grzeskow.

Nas redes sociais o português escreveu "Alguém que nos belisque. Nem conseguimos acreditar, aconteceu mesmo!"

