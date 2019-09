Hoje às 17:08 Facebook

Um português de 47 anos morreu, esta sexta-feira, em Gironda, perto da cidade de Bordéus, França, na sequência de um acidente entre a mota que conduzia e um carro. A causa do acidente ainda não é conhecida.

Segundo a imprensa francesa, o homem de cidadania portuguesa morreu no local do acidente. Os ocupantes do carro, um homem de 69 anos e duas mulheres de 69 e 70 anos, foram para um hospital de Bordéus, em estado sem gravidade.

A polícia esteve no local e vai averiguar as causas do acidente.