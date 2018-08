Português tenta matar ex-namorada, mas mata amigo desta nos EUA

Hoje às 20:42, atualizado às 20:46 Facebook

Twitter

Um português tentou matar a ex-namorada à frente da família, mas acabou por assassinar um homem que a acompanhava no restaurante "Bom de Mais", em Long Branch, segundo o Procurador do Condado de Monmouth (EUA).

Miguel Leal Câmara, de 40 anos, natural dos Açores, residente em Long Branch, foi levado a tribunal no Condado de Monmouth, em New Jersey, na quarta-feira, acusado do assassinato de Marco António Rosa Moreira, de 45 anos, residente em Ocean Township.

O acusado "entrou no restaurante e aproximou-se da mesa onde se encontrava a ex-namorada, acompanhada de membros da sua família e de Marco Moreira violando uma ordem de restrição existente," declarou Christopher Swendeman, porta-voz do Ministério Público.

O português apontou e disparou uma arma sobre Moreira, atingindo-o na cabeça. Seguiu-se uma luta entre Câmara, outros amigos de Moreira e ainda um outro cliente do restaurante, disse Swendeman, que adiantou: "Durante a luta que se seguiu, Moreira tentou matar a sua ex-namorada, mas não teve sucesso."

Agentes da polícia que passavam na rua na ocasião foram chamados e desarmaram o português, pondo fim à luta. Mesmo assim, Câmara tentou ainda sacar a arma de um dos agentes, mas foi mal sucedido.

