Portuguesa baleada em França após acidente de viação

Uma cidadã portuguesa foi baleada na sequência de um acidente de viação, em La Garde, perto de Toulon, no sul de França.

Carla Lopes seguia na estrada, cerca do meio-dia da passada terça-feira (10 de setembro), quando teve um acidente envolvendo outro automobilista. Ao sair do carro para falar com o condutor do automóvel, acabou alvejada com uma caçadeira pelo homem, de cerca de 30 anos, revelou a Polícia à imprensa francesa.

A portuguesa foi atingida no ombro e permanece hospitalizada, mas fora de perigo.

O autor do disparo, que tem cadastro por atos de violência, tentou fugir mas acabou por embater o automóvel num autocarro. Depois, tentou ainda escapar a pé mas foi detido pelas autoridades francesas.

