Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal participa com três atletas nos Campeonatos do Mundo de esqui alpino, que decorrem em Are, na Suécia, entre os dias 5 e 17 de fevereiro, com Vanina de Oliveira, residente em França, a concentrar as atenções.

Além de Vanina de Oliveira, de apenas 16 anos, Portugal vai estar representado também por Samuel Almeida e Ricardo Brancal, com o trio de atletas nacionais a competir em slalom e slalom gigante, cujas provas se realizam entre 14 e 17 de fevereiro.

Leia mais em Bom Dia