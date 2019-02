Hoje às 17:22 Facebook

Dinheiro destina-se ao Princess Margaret Cancer Centre.

Duas portuguesas residentes em Toronto encheram o salão da LiUNA Local 183 e provaram que as mulheres podem ser bastante solidárias. Ao todo foram mais de 80 mil dólares que o grupo conseguiu juntar e que se destina a financiar a investigação na área do cancro da mama, no Princess Margaret Cancer Centre, um dos maiores do mundo.

