Portugueses em Angola não conseguem votar

Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários portugueses residentes em Angola queixam-se de estar a ser impedidos de votar, por falta de informação sobre as novas regras do recenseamento automático e dificuldades em receber o boletim de voto.

Devido às alterações ao regime jurídico do recenseamento eleitoral, os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro passaram a ser inscritos de forma automática no recenseamento eleitoral português, com base na morada constante do Cartão de Cidadão, podendo optar entre o voto presencial ou por via postal.

Leia mais em Bom Dia