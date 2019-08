Portugueses na Suíça estão a regressar em massa a Portugal

Hoje às 14:55 Facebook

Em 2018 voltaram à terra natal mais de 10 mil emigrantes, deixando filhos e netos, porque a reforma não dá para o custo de vida daquele país.

Maria é natural do norte de Portugal mas vive e trabalha em Lisboa. Tem cerca de 30 anos e é motorista da Uber. Uma profissão que gosta e onde se estreou"há mais de um ano", depois de "ter vindo da Suíça", onde esteve emigrada "quase três anos". "Voltei principalmente porque as rendas das casas são muito elevadas e o custo de vida também", contava ao Contacto, numa curta viagem na capital, há cerca de um mês. Além de que, confessava no fundo "não gostava de lá estar". "Gosto mais de viver aqui", dizia sorrindo. Ganha menos do que na empresa onde trabalhava, nos arredores de Zurique, mas prefere o atual emprego e "viver em Portugal".

