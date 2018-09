Portugueses no Reino Unido "não devem ter medo"

07 Junho 2018 às 11:05 Facebook

A embaixadora britânica em Portugal, Kirsty Hayes, defendeu, no parlamento português, que a "esmagadora maioria" dos receios dos portugueses residentes no Reino Unido não se justifica, garantindo que as pessoas terão residência mesmo que não trabalhem.

"Há muitas dúvidas entre a comunidade portuguesa no Reino Unido. A esmagadora maioria não tem justificação. O acordo que conseguimos em dezembro [com a Comissão Europeia, na primeira fase da negociação do "Brexit"] é muito amplo e oferece muita segurança à comunidade portuguesa no Reino Unido e à nossa comunidade aqui", garantiu Kirsty Hayes, numa audição na comissão parlamentar de Assuntos Europeus a propósito da saída do Reino Unido da União Europeia.



