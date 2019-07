Portugueses pedem alteração na lei para facilitar documentação de crianças

Hoje às 16:56 Facebook

A alteração da Lei do Registo Civil para facilitar o registo de crianças nos consulados portugueses é uma de dez propostas feitas por um grupo de dirigentes e ativistas no Reino Unido numa carta aberta aos candidatos a deputados.

A primeira recomendação do autointitulado "Comité Cívico Português do Reino Unido" destina-se a reduzir o número de casos de crianças nascidas no Reino Unido de pais portugueses mas sem nacionalidade e documentos de identificação portugueses e é considerada a mais urgente.

