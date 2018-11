Portugueses são os mais viciados nas máquinas de jogo ilegal

Hoje às 12:14 Facebook

Twitter

Para a presidente da Associação Anonym Glécksspiller, Christine Lejeune, estas máquinas tornaram-se um grande problema nos últimos tempos, uma vez que há cada vez mais pessoas viciadas neste tipo de jogo. E os portugueses são as principais vítimas.

Ganhar o euromilhões, o jackpot nas raspadinhas ou no casino é um sonho para muitos. Mas é um sonho que pode acabar em pesadelo. Nos últimos dias, a Operação Shadowgame trouxe o tema a debate, com o nome do Luxemburgo a aparecer envolvido num caso de uma rede de jogo ilegal. Por cá, o proprietário de um café foi detido e várias máquinas ilegais de jogo foram apreendidas.

Leia mais em Contacto