PS quer papel reforçado para as mulheres nas comunidades

O encontro "Mulheres Empreendedoras nas Comunidades" realizou-se em Paris.

Aplicar nas comunidades portuguesas as orientações aprovadas em Portugal para a promoção da igualdade entre homens e mulheres, para a luta contra a violência contra as mulheres e eliminar todas as formas de discriminação, foram as principais conclusões do encontro que se realizou em Paris subordinado ao tema "Mulheres Empreendedoras nas Comunidades", com intervenções dos candidatos do PS Paulo Pisco (cabeça-de-lista), Nathalie Oliveira, Sílvia Paradela, e ainda com José Luís Carneiro e a mandatária dos socialistas para a Juventude Anastásia Phlix.

