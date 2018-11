Hoje às 13:12 Facebook

A iniciativa parte do cônsul honorário de Portugal em Lille, Bruno Cavaco. Este empresário, autarca e ativista lançou um convite a empresários da região Hauts-de-France. Trata-se de uma região francesa formada pela fusão de Nord-Pas-de-Calais e Picardia, no norte do país.

Nas redes sociais, Bruno Cavaco agradece aos 70 empresários que já confirmaram a sua presença na reunião de dia 15 de dezembro de lançamento do "Portugal Business Club des Hauts-de-France".

