Restaurante português afetado por protestos dos "coletes amarelos" em Paris

Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O restaurante português Pedra Alta, numa transversal aos Campos Elísios, é uma referência na avenida mais célebre de Paris, mas sofre atualmente com a sua localização. As perdas chegam aos 90% devido aos protestos dos "coletes amarelos".

Joaquim Baptista tem todos os sábados uma difícil decisão em mãos. Dono de 14 restaurantes "Pedra Alta" em França, vários no centro de Paris, cabe-lhe decidir se mantém ou não o seu restaurante da rua de Marbeuf, uma transversal aos Campos Elísios, aberto mesmo com as manifestações dos "coletes amarelos" a decorrerem a poucos metros do seu estabelecimento.

Leia mais em Contacto