Aos 37 anos, o luso-americano Ricardo Farias é o rosto (e a voz) do primeiro canal em língua portuguesa a emitir 24 horas por dia nos Estados Unidos.

O Portuguese Channel, com sede na cidade de New Bedford, Massachusetts, é um projeto com quatro décadas de caminho que se confunde com a própria história da comunicação social lusa na Nova Inglaterra.

