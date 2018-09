Salva portuguesa do século XVI premiada na Bienal de Paris

Hoje às 13:40 Facebook

Twitter

Uma salva portuguesa de cobre esmaltado e dourado do século XVI com armas reais, apresentada pela Galeria São Roque, ganhou o prémio de "Objeto de Exceção" da Bienal de Paris, uma das mais conhecidas feiras de antiquários do mundo.

O "Prix de La Commission Biennale de Paris 2018 de l"Objet d"Exception" foi recebido com "um grande orgulho e uma grande vitória", disse à Lusa Mário Roque, Diretor da São Roque Antiguidades e Galeria de Arte, de Lisboa, a única galeria portuguesa presente na bienal parisiense.

"Tem sido um sucesso e foi um sucesso de tal maneira que obtivemos o prémio da melhor peça da bienal deste ano. É uma salva do século XVI em esmalte com as armas reais portuguesas. Nunca na história da arte portuguesa houve uma peça nossa e que tenha a ver com a nossa história que vá para uma feira internacional e que tenha sido premiada. Eu acho que para a arte portuguesa é uma grande vitória", afirmou.

Leia mais em LusoJornal