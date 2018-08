Sandra Freire Garcia: uma advogada portuguesa em Lyon

Hoje às 18:59 Facebook

Sandra Freire Garcia é lusodescendente, nasceu em 1973, em Lyon, para onde os pais tinham emigrado em 1970.

A mãe foi funcionária no Consulado Geral de Portugal em Lyon. Muito cedo regressou com os pais a Lisboa, onde estudou. Mas toda a família regressou, anos depois, à cidade francesa, e a mãe reintegrou a equipa do Consulado Geral de Portugal.

Sandra Freire Garcia continuou os estudos até ingressar na Universidade. "Parti para a Alemanha com 17 anos, e quando estava no meu segundo ano de faculdade, estudava em paralelo com um emprego de assistente de um Deputado no Parlamento Europeu".

