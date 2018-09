Hoje às 20:10 Facebook

Em agosto, o Santuário de Fátima torna-se local de paragem obrigatória e o recinto de oração enche-se de peregrinos emigrantes, que reforçam a sua fé, antes do regresso ao país onde vivem.

O francês é mesmo a língua que mais se ouve em redor do santuário, com muitos carros vindos da Suíça e França, mas também do Luxemburgo, Bélgica e Alemanha.

