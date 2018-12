Setúbal e Nanterre assinaram protocolo de cooperação na área da protecção civil

Hoje às 19:18 Facebook

Os municípios de Nanterre e Setúbal assinaram um acordo de intenção que visa envolver as duas cidades em ações de parceria em áreas como a proteção civil, a participação cidadã, o desporto, a cultura e a juventude.

Esta aproximação a Setúbal foi impulsionada pelo professor Herculano Caetano, português radicado em Nanterre, e que desenvolveu um simulador para riscos tecnológicos para o serviço municipal de proteção civil de Setúbal.

A cerimónia contou ainda com a participação do Embaixador de Portugal em França e com o presidente da associação ARCOP, que todos os anos organiza a tradicional Feira de Nanterre com uma mostra dos melhores produtos de alguns municípios portugueses.

