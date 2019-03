Sílvia Nunes: "não consegui nenhum trabalho como enfermeira em Portugal"

Hoje às 18:56 Facebook

A portuguesa Sílvia Nunes foi galardoada com o prémio britânico Great British Care Awards, na categoria de melhor enfermeira pela inovação, criatividade e atenção no trabalho, anunciaram esta semana os organizadores. O Contacto falou com ela.

"A Sílvia representa o melhor da enfermagem num ambiente de lar. Ela é inovadora, criativa, apaixonada e faz tudo pelos residentes, famílias e pela sua equipa. Dá às pessoas o valor e a dignidade que elas merecem. Esforça-se para promover a enfermagem de alta qualidade dentro da sua equipa e é um excelente exemplo", disse a organização Care England.

