Sindicato francês critica fecho da Caixa no Luxemburgo

Intersindical FO-CFTC manifesta solidariedade em relação aos funcionários que vão ser despedidos, considerando que as condições de negociação desse despedimento "deviam envergonhar a instituição pública, o Governo e o país".

A intersindical FO-CFTC da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em França e a Comissão de Negociação desta sucursal classificam, através de comunicado enviado às redações, como "falta de respeito para com os trabalhadores e os emigrantes portugueses no Luxemburgo" a resposta de um administrador à responsável de uma central sindical luxemburguesa não dando seguimento, sob pretexto do plano de reestruturação, ao encontro solicitado ao presidente da Comissão Executiva".

