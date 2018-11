Hoje às 12:24 Facebook

A startup portuguesa Prodsmart foi distinguida pelo governo norte-americano no âmbito do programa Select USA, durante a semana do Web Summit.

A distinção aconteceu numa cerimónia promovida por George Glass, embaixador dos Estados Unidos da América em Portugal, e premeia o "investimento positivo nos Estados Unidos, geração de novos emprego e crescimento económico".

