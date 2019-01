The Portuguese Kids gravam especial de comédia com produtor lusodescendente

Hoje às 17:20 Facebook

O grupo The Portuguese Kids está a preparar um especial de comédia que inclui gravações ao vivo a partir do seu novo espetáculo "Live, Laugh, Linguiça Tour!", disse à Lusa Derrick DeMelo, porta-voz do trio de comediantes.

O projeto dos lusodescendentes Derrick DeMelo, Brian Martins e Al Sardinha tem produção do cineasta lusoamericano Dean Câmara, que venceu um Emmy no ano passado pela série "Hard Knocks" e é coprodutor da primeira série de culinária portuguesa na televisão norte-americana, "Maria's Portuguese Table".

Entre as atuações gravadas ao vivo está o espetáculo no Second City Comedy Club de Toronto, Canadá, um palco histórico "de onde saíram muitos dos primeiros comediantes do SNL [Saturday Night Live]", explicou à Lusa Dean Câmara.

"Andávamos a falar há algum tempo de encontrar a localização e o espaço certo para filmar algo assim quando aconteceu a oportunidade de ir ao Second City", disse o lusodescendente, que tem a produtora Cineasta Digital na Califórnia. "Não pensámos duas vezes".

O cineasta está agora a gravar entrevistas com os lusodescendentes e pretende que o trabalho seja uma longa metragem que inclui o especial de comédia e uma retrospetiva da carreira dos The Portuguese Kids.

"Filmámos a 'performance' com múltiplas câmaras e pusemos uma pequena equipa a segui-los durante vários outros espetáculos", adiantou Dean Câmara, referindo que serão incluídas "muitas cenas de bastidores".

A ideia inicial era fazer um projeto único, mas o material "pode ser suficiente" para dar origem ao piloto de uma série, segundo Derrick DeMelo, sendo que este é um plano que os The Portuguese Kids já têm há algum tempo.

Dean Câmara poderá também incluir imagens de espetáculos feitos ao longo dos últimos quatro anos, altura em que começou a ir para a estrada com o grupo de comediantes baseado em Massachusetts - mas que tem percorrido os Estados Unidos e ido regularmente a vários outros países onde há comunidades portuguesas, como Canadá e Austrália.

Os The Portuguese Kids conseguiram também grande popularidade nos Açores, de onde é originária grande parte da diáspora portuguesa nos Estados Unidos.

O título e formato do trabalho serão decididos na fase de pós-produção, adiantou Derrick DeMelo, sendo que o produto final "pode ser várias coisas".

O espetáculo "Live, Laugh, Linguiça Tour!" tem a duração de duas horas e explora a identidade dos filhos de imigrantes portugueses nos Estados Unidos, incluindo anedotas sobre a barreira da língua e uma educação muito protetora.