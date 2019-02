Três jovens portugueses morrem em despiste na Holanda

Marisa Silva Hoje às 22:16 Facebook

Três portugueses com cerca de 20 anos morreram, na madrugada de domingo, na sequência de um despiste, em Rosmalen, na Holanda.

A informação, avançada pelo jornal "Brabants Dagblad", foi confirmada ao JN pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

De acordo com fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, o carro, no qual seguiam duas mulheres e um homem, ter-se-á despistado e embatido contra um poste.

A mesma fonte garantiu que as famílias já foram informadas do acidente e que estão em contacto com a embaixada portuguesa na Holanda.

De acordo com o jornal "Brabants Dagblad", ainda não são conhecidas as causas do acidente que destruiu por completo o Ford Fiesta.