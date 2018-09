Uma portuguesa à frente da astronomia mundial

Hoje às 15:41 Facebook

Twitter

Teresa Lago assumiu o cargo de secretária-geral da União Astronómica Internacional (UAI), a maior organização de astronomia do mundo. A professora reformada da Faculdade de Ciências (FCUP) e fundadora do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto (CAUP) assume um mandato de três anos (até agosto de 2021) e elegeu como prioridade a "inclusão".

"Uma organização internacional feita para todos tem de contribuir para a inclusão, que não é só a inclusão de género, é de muitos tipos: é de culturas diferentes que têm de ser respeitadas, mas que podem dificultar ou facilitar a ciência", referiu a cientista.

Leia mais em: Bom Dia