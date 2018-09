Vinhos portugueses em destaque na Alemanha

Hoje às 12:39 Facebook

Twitter

A ViniPortugal, organização interprofissional do Vinho de Portugal, está em Berlim com 27 produtores nacionais para tentar consolidar a presença da marca no mercado alemão, o quarto maior em termos de exportações.

Mesas e copos alinhados, garrafas preparadas, do Douro, aos verdes, passando pelo Dão, à Bairrada. A tarde é dedicada a provas com cerca de 120 profissionais alemães presentes na Kalkscheune, em Berlim.

A 3.ª edição do Wines of Portugal Campus decorre pela primeira vez na capital alemã, depois das anteriores terem acontecido na cidade de Hamburgo.

Leia mais em Bom Dia