Xerife português em Nova Jérsia continua o sonho americano da família

As eleições de 6 de novembro nos Estados Unidos deram ao imigrante português Armando Fontoura o décimo mandato consecutivo como xerife do Condado de Essex, integrado por 22 municípios, no estado norte-americano de Nova Jérsia.

Imigrado nos EUA há 64 anos, Armando Fontoura é xerife desde 1991 e garantiu a continuidade até 2021 no maior departamento do Estado desta autoridade.

Conhecedor da dinâmica política da região, disse que as últimas eleições tiveram mais participação do que nunca - um total de 200 mil votos locais - devido a tudo o que estava em causa: maioria democrata ou republicana e visão sobre a administração Trump.

"As eleições, quantas mais fazemos, mais fáceis ficam", disse, considerando que deixa uma marca em cada mandato de três anos.

"Se fazemos um trabalho bom, o povo reconhece o que estamos a fazer", disse o xerife à agência Lusa, numa visita ao seu escritório, no Tribunal de Essex, que diz ter sido o primeiro lusodescendente eleito pela comunidade no estado.

O xerife é dirigente de vários órgãos de autoridade e segurança, com um total de cerca de 400 funcionários, nos 22 municípios.

Como representante da população do condado, Armando Fontoura recordou os encontros com vários presidentes dos Estados Unidos entre os momentos mais memoráveis da sua carreira.

Um exemplo foi quando integrou o Conselho Estratégico Anti-Crime da Casa Branca a convite de Bill Clinton.

A carreira de Armando Fontoura começou pela polícia há mais de 50 anos, depois de frequentar a Academia e o Instituto do FBI, já que a "profissão nobre" de professor deixou-o desejoso de mais ação.

"Queria dar um pontapé numa porta de vez em quando para apanhar os que fazem mal à comunidade", contou Armando Fontoura, que acredita que o interesse nasceu por ver o seu pai ser guarda-fiscal em Portugal.

Fontoura iniciou-se como xerife-adjunto em 1986, sendo depois convidado pelo Partido Democrata a concorrer às eleições de 1991 para xerife de Condado e ganhando cada vez mais o apoio da população.

Em 1994, o Partido Democrata decidiu concorrer com outro candidato, mas Armando Fontoura voltou a vencer as eleições, mesmo sem apoio partidário.

Nascido em Vilar de Perdizes, concelho de Montalegre, Armando Fontoura é neto de imigrantes. A mãe nasceu nos Estados Unidos, mas voltou cedo para Portugal. Em 1954, tinha Armando 11 anos, a família decidiu emigrar e apostar no 'American Dream' (sonho americano).

Há 64 anos, sem conhecer a língua, os primeiros tempos foram desafiantes para Armando, que chegava a casa triste por não entender os colegas.

"O meu pai disse: 'Olha, nós não vamos para trás. Isto é a nossa nação, por isso tens que aprender'. Eu ouvi o que ele disse e aprendi", recordou o português.

A comunidade de portugueses foi crescendo em Newark, maior cidade do estado de Nova Jérsia, e dedica-se sobretudo aos pequenos negócios.

"Está no coração (...) A nossa cultura é muito rica e nós temos muito orgulho nas nossas raízes portuguesas", concluiu o xerife de Essex.