Investidores da diáspora candidatam-se a apoios ao emprego de mais de 17 milhões de euros

O Governo anunciou esta quarta-feira que os investidores da diáspora apresentaram 142 candidaturas ao programa +CO3SO Emprego, a medida de empregabilidade lançada em julho, num montante global de 17 milhões de euros para a criação de 363 postos de trabalho.

De acordo com uma nota do gabinete da ministra da Coesão Territorial, o maior número de candidaturas ocorreu no Norte (56), com uma solicitação de mais de seis milhões de euros em apoios para criar o maior número de postos de trabalho (140). Contudo, foi na região Centro que se solicitou o maior montante de apoio (mais de 6,5 milhões de euros) para criar 123 postos de trabalho, através de 50 candidaturas.

