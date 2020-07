Já pode tratar de assuntos de Segurança Social portuguesa em Paris

Hoje às 12:58 Facebook

Os cidadãos portugueses residentes em França podem agora fazer uma marcação para atendimento presencial pela Adida de Segurança Social no país, nomeadamente no Consulado-Geral de Portugal em Paris.

O Instituto da Segurança Social, I.P iniciou, no passado dia 16 de junho, o atendimento presencial em França, dirigido aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro. As marcações podem ser feitas por via e-mail - adido-ss-franca@seg-social.pt -, através do número de telefone - (+33)156338100 - ou ainda através do Portal da Segurança e Linha da Segurança Social Direta - https://siga.marcacaodeatendimento.pt.

