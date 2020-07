Já se podem pagar online as portagens eletrónicas portuguesas para viaturas de matrícula estrangeira

Hoje às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo anunciou esta quarta-feira, através do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, que já é possível pagar as portagens eletrónicas em Portugal (ex-scuts) para carros de matrícula estrangeira, através da internet.

"Já é possível no Portal de Portagens da Infraestruturas de Portugal (IP) - portugaltolls.com - aderir ao sistema Easytoll, que permite aos condutores de viaturas de matrícula estrangeira que circulem em autoestradas portuguesas utilizarem os sistemas de cobrança de portagem exclusivamente eletrónicos, vulgo pórticos".

Até aqui, os condutores de carros com matrícula estrangeira tinham de parar na fronteira para identificar o veículo e introduzir os dados do cartão bancário, mas o serviço estava a funcionar apenas em quatro fronteiras do país (A22, A24, A25 e A28) e quem entrasse por uma fronteira não equipada, não podia fazer a devida identificação do veículo. Aliás, muitos se queixavam do dispositivo, já que alegavam não poder fazer o respetivo pagamento nos postos do CTT quando se tratavam de carros com matrícula estrangeira.

Leia mais em LusoJornal