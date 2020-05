Hoje às 14:13 Facebook

O aeroporto de Findel, no Luxemburgo, confirmou em comunicado que "está pronto para acolher os seus passageiros", a partir da próxima sexta-feira, dia 29 de maio.

O aeroporto luxemburguês vai reabrir na próxima sexta-feira com fortes medidas de segurança, após quase dois meses de suspensão. As primeiras ligações aéreas que vão ser efetuadas são as da companhia Luxair, com os seguintes destinos: Estocolmo, Lisboa, Porto, Hamburgo e Munique.

