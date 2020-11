Jorge Correia, o embaixador do vinho do Porto na Suíça

Hoje às 13:22 Facebook

O português Jorge Correia é conhecido no cantão suíço do Valais por Torga's, nome da loja que abriu há 18 anos, para dar a conhecer a bebida portuguesa mais célebre em todo o mundo, o vinho do Porto.

Natural de Sernancelhe, no distrito de Viseu, Jorge Manuel Correia vive na Suíça há 40 anos. O emigrante confessou que, quando chegou, a intenção não era ficar por terras helvéticas, mas o destino pregou-lhe uma partida.

"Quando cheguei à Suíça, vinha de Marrocos. A ideia era visitar um amigo que tinha aqui no Valais, mas acabei por ver neste país uma oportunidade para construir uma vida. Entretanto, conheci a minha mulher, casei e tive três filhos", conta o emigrante.

